В Зимбабве военный вертолет врезался в жилой дом – среди погибших ребенок (видео)

В результате крушения скончались три члена экипажа – два пилота и техник, а на земле погиб ребенок

В Зимбабве в провинции Восточный Машоналенд военный вертолет врезался в жилой дом.

Об этом сообщает Reuters.

В результате погибли три члена экипажа – два пилота и техник, а на земле погиб ребенок. Известно, что это был тренировочный полет. Вертолет упал на дом в Арктуре, фермерском районе примерно в 30 км к востоку от столицы Хараре.

Реклама

Причина инцидента пока не установлена.

Как мы ранее писали, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

А прошлой осенью азербайджанские войска сбили из ПЗРК в Нагорном Карабахе российский Ми-24. Позже в Баку заявили, что вертолет был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом армии.