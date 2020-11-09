Уничтожение российского вертолета в Армении: видео удара и фото с места трагедии

Вертолет упал в гористой местности, однако очевидцы успели засечь вспышку

В сети появились фото с места крушения российского вертолета Ми-24, сбитого при помощи переносного зенитного ракетного комплекса в горах Армении.

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Кроме того, опубликовано видео, на котором, как утверждают очевидцы, запечатлен момент поражения боевой машины ракетой.

Напомним, Ми-24 сопровождал автоколонну с 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) и подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

Вертолет упал в горной местности, два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

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В Минобороны РФ заявили, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий.

Напомним, 19 мая 2020 вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин, экипаж погиб.

Напомним, предыдущая катастрофа военного вертолета произошла 7 мая. Тогда транспортно-боевой Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в оккупированном Крыму. Один военный, получивший травмы при жесткой посадке, умер.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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