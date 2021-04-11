Вакцина Pfizer оказалась менее эффективной против южноафриканского штамма COVID-19

Южноафриканский штамм коронавируса оказался более устойчивым к вакцине Pfizer.
К такому выводу пришли израильские ученые, пишет The Times of Israel.
Вакциной Pfizer в Израиле привили более миллиона граждан. В исследовании участие приняли 150 человек, у которых был положительный результат на коронавирус, несмотря на то что они были вакцинированы.
Результаты показывают, что южноафриканский вариант по сравнению с исходным штаммом и британским вариантом способен преодолеть защиту вакцины.
Как выяснилось, доля южноафриканского штамма COVID-19 у вакцинированных оказалась в восемь раз выше, чем его доля среди инфицированных, которые не получили прививку.
В то же время другое исследование, проведенное Pfizer, свидетельствует о том, что в Южной Африке вакцина эффективна на 100%.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о подтверждении поставки в Украину дополнительных около миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech.
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