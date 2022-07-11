Валенса предложил неожиданный способ обезопасить Украину от России

Президент России Владимир Путин (слева) и экс-президент Польши Лех Валенса (справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал Запад "пойти дальше", чем просто освобождение Украины от российских оккупантов. В частности, он предложил организовать в России "восстание народов".

Об этом сообщает Le Figaro.

Реклама

Подробности

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое. Через десять лет мы увидим, как появится другой Путин", – предупредил он.

Чтобы избежать этого сценария, по словам Валенсы, сегодня необходимо "изменить эту политическую систему или организовать восстание народов".

В то же время он отметил, что если не произойдет полного изменения политического режима в Москве, то мировая безопасность может быть обеспечена только "расчленением" современной России:

"Есть 60 народов (в России. – Ред.), которые были аннексированы, как сегодня украинцы. Надо бы поднять эти народы, которые были аннексированы Россией... Или изменить политическую систему России, или вернуть ее к населению менее 50 миллионов".

Хотя Валенса и признал, что у Запада есть "собственные интересы" в расширении своего влияния и власти, но подчеркнул, что он делает это демократическим, а следовательно, легитимным путем:

Реклама

"Мы должны понимать, что Запад развивает свою силу через НАТО, ЕС, но демократическими средствами. Россия делает это насилием".

Ранее мы писали, что Украина и Польша в ускоренном порядке запустят скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. Также Польша готовит "Небесные сабли" для защиты от путинских стервятников.