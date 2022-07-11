Валенса запропонував несподіваний спосіб убезпечити Україну від Росії

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) та експрезидент Польщі Лех Валенса (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент Польщі Лех Валенса закликав Захід "піти далі", ніж просто звільнення України від російських окупантів. Зокрема, він запропонував організувати в Росії "повстання народів".

Про це повідомляє Le Figaro.

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"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років ми матимемо те саме. Через десять років ми побачимо, як з'явиться інший Путін", – попередив він.

Щоб уникнути цього сценарію, за словами Валенси, сьогодні необхідно "змінити цю політичну систему або організувати повстання народів".

Водночас він зазначив, що якщо не відбудеться повної зміни політичного режиму в Москві, то світова безпека може бути забезпечена лише "розчленуванням" сучасної Росії:

"Є 60 народів (у Росії. – Ред.), які були анексовані, як сьогодні українці. Треба було б підняти ці народи, які були анексовані Росією... Або змінити політичну систему Росії, або повернути її до населення менш як 50 мільйонів".

Хоча Валенса і визнав, що Захід має "власні інтереси" в розширенні свого впливу та влади, але наголосив, що він робить це демократичним, а отже легітимним шляхом:

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"Ми повинні розуміти, що Захід розвиває свою силу через НАТО, ЄС, але демократичними засобами. Росія робить це насильством".

Раніше ми писали, що Україна та Польща у прискореному порядку запустять швидкісне сполучення між Києвом та Варшавою. Також Польща готує "Небесні шаблі" для захисту від путінських стерв'ятників.