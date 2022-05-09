Великобритания ударила по РФ и Беларуси новым пакетом санкций на 1,7 млрд фунтов

Новый пакет санкций против России и Беларуси касается торговли / Коллаж "Сегодня"
Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли. Все для того, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину финансировать свои военные усилия. Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.
Об этом сообщает сайт правительства Британии.
Этот пакет санкций должен ослабить военную машину Путина, сказано в правительстве.
"Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, которые подверглись полностью или частично импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов", – говорится в сообщении.
Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".
Кроме того, предусмотрен запрет на экспорт химикатов, пластмасс, резины и тяжелого машинного оборудования на сумму свыше 308 миллионов долларов.
Новые санкции против агрессора
- Отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.
- Ограничение российским юридическим и физическим лицам на покупку недвижимости в ЕС.
- Запрет предоставления консультационных услуг российским компаниям и ряда химических веществ.
- Наложение санкций на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, которая, согласно документу ЕС, "тесно связана" с Владимиром Путиным, и патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и активно поддерживающего президента России и войну в Украине.
- Наложение санкций на военнослужащих, в том числе на виновных в военных преступлениях в Буче, а также на компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.
- Наложение новых санкций на Беларусь, включая меры в отношении банков и ее основных калийных компаний.
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