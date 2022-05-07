Черногория готовится присоединиться ко всем пакетам санкций против России

Страна активно готовится к тому, чтобы присоединиться ко всем антироссийским санкциям, которые вводит Европа

Черногория присоединится к санкциям против России. Коллаж "Сегодня"

Черногория готовится к введению всех пакетов антироссийских санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич, сообщает посольство Украины в Черногории.

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В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиялкой глава МИД отметил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также во всех ведомствах продолжается подготовка к внедрению Черногории всех пакетов антироссийских санкций.

"Как и в каждом большом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – заявил глава черногорской дипломатии.

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