Великобритания выделит Украине 300 млн фунтов стерлингов военной помощи — СМИ

Украина получит военную помощь от Британии/Фото: коллаж: "Сегодня"

Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Ее размер — 300 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

В новую партию поставок войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, противобатарейные радиолокационные системы и прочее. Ранее Великобритания уже отправила Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем ПВО, а также другие боеприпасы и взрывчатки.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона также заявили, что предложат Киеву приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой связи, тяжелые беспилотники и бронированные легковые автомобили для гражданских чиновников.

США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие в Украину. В пятницу, 6 мая, поступит новая партия.

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В Украину будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украине в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

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