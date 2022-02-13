Венгрия задумалась о выходе из Евросоюза: названа причина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что вскоре придется предпринимать кардинальные меры из-за недопонимания / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия может покинуть Евросоюз, если не будет "толерантности" по отношению к ним. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед сторонниками в Будапеште, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства права.

Реклама

"Для них верховенство права есть средство, с помощью которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них", – сказал он.

Орбан уточнил, если Евросоюз примет в отношении Венгрии неверное решение, идти дальше "общим путем" будет невозможно.

Также он отметил, что Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, "несмотря на рост культурного отчуждения". Поэтому Будапешт неоднократно делал "предложения толерантности" как Брюсселю, так и Берлину.

Согласно этой схеме, страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять средства из общего бюджета ЕС. Иски по признанию национального права более значимым по сравнению с общеевропейским подали Польша и Венгрия. Вскоре Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права.

Реклама

Отметим, что 3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых будет избран новый премьер-министр страны.

Венгрия и Украина