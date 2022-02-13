Угорщина задумалася про вихід із Євросоюзу: названо причину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що незабаром доведеться вживати кардинальних заходів через непорозуміння / Фото: Колаж: Сьогодні
Угорщина може залишити Євросоюз, якщо не буде "толерантності" щодо них. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у виступі перед прихильниками у Будапешті, повідомляє Європейська правда.
За його словами, ЄС веде "священну війну, джихад" під гаслом верховенства права.
"Для них верховенство права є засіб, за допомогою якого вони хочуть замісити нас у щось подібне до них", – сказав він.
Орбан уточнив, якщо Євросоюз ухвалить щодо Угорщини невірне рішення, йти далі "спільним шляхом" буде неможливо.
Також він зазначив, що Угорщина хоче зберегти ЄС разом, "попри зростання культурного відчуження". Тому Будапешт неодноразово робив "пропозиції толерантності" як Брюсселю, так і Берліну.
Згідно з цією схемою, країни, які порушують принципи верховенства права, можуть втратити кошти із загального бюджету ЄС. Позови щодо визнання національного права більш значущими порівняно із загальноєвропейським подали Польща та Угорщина. Незабаром Суд ЄС має ухвалити рішення про новий механізм верховенства права.
Зазначимо, що 3 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких буде обрано нового прем'єр-міністра країни.
Угорщина та Україна
- Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру кібероборони НАТО. Це сталося, попри те, що в Україні триває війна і постійно відбуваються кібератаки.
- Водночас Угорщина схвалила вступ України до НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – вирішення проблеми із правами національних меншин.
- Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.
- Весною 2014 року, у розпал війни на Донбасі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.
"Угорці, які проживають у Карпатському регіоні, мають право на подвійне громадянство, на права національної спільноти та на автономію. Становище 200 тисяч угорців, що живуть в Україні, надає цьому питанню особливої гостроти", – заявив прем'єр у травні 2014 року під час виступу у парламенті.
- 2020 року депутати від партії Орбана "Фідес" назвали обшуки СБУ в угорському благодійному фонді на Закарпатті політично мотивованими та пообіцяли звернутися до міжнародного суду.
- У січні 2021 року Петер Сійярто вже вдруге вимагав присутності на Закарпатті постійних спостерігачів ОБСЄ, щоб стежити за дотриманням прав угорської меншини. Він пояснив це порушенням прав та фізичними загрозами, яких нібито зазнають закарпатські угорці.