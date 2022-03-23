Вилла дочери Путина во Франции украшена флагами Украины

На свою виллу дочь Путина попадет нескоро / Коллаж "Сегодня"

На захваченной активистами 14 марта вилле младшей дочери международного военного преступника Владимира Путина в Биаррице (Франция) пока не поселили беженцев из Украины. Однако она теперь украшена изображениями украинских флагов.

Фото преображенной виллы разместили в телеграм-канале.

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Чуть ранее желто-голубые изображения и нелицеприятные надписи появились на заборе виллы бывшей жены Владимира Путина – Людмилы. Эта вилла также находится на французском побережье, сообщает местное издание extra.ie.

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Что известно

Напомним, в середине марта местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альтамира", которая находится по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Речь идет о младшей дочери международного преступника Екатерине Тихоновой, которая является директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие".

Активист хотел поселить на вилле беженцев из Украины, пострадавших от действий армии России. Однако полиция вывела его за территорию имения, и пока на вилле никто не живет. Реакции со стороны официальной Москвы не было.

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