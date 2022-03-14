Французские активисты захватили виллу дочери Путина для беженцев из Украины

На фоне различных санкций против богатых граждан России, европейцы прониклись идеей конфискации активов россиян с дальнейшей передачей их в пользование страдающим от российской агрессии украинцам. Без суда и соответствующего решения местных органов власти так сделал житель французского курортного городка Биаррице.
Об этом сообщают телеграм-каналы.
Народная конфискация
Как сообщается, местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альта Мира", которая находится по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Речь идет о младшей дочери международного преступника Катерине Тихоновой, которая является директором Фонда "Национальное интеллектуальное развитие".
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Французский активист сменил замки на вилле, установил там флаг Украины и заявил, что этот дом готов принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских граждан.
На захваченной вилле помимо журнала "ВВП. Стратегия развития" нашлись документы, касающиеся владелец частной инвестиционной группы Volga Group, друга путина по 1990-м Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова – мужа Катерины. Были найдены копия паспорта Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др.
Известно, что эта вилла оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов. Этот актив был приобретен супругом Катерины у Тимченко, торговца сырьевыми товарами, знакомого с президентом России с 1990-х годов.
Конфискация российского имущества
- Ранее стало известно, что в рамках международных санкций были арестованы два роскошных актива владельца АО "Днепрогаз", исполнительного директора ТНК-ВР Виктора Вексельберга. Это – самолет Airbus A319-115 и яхта Tango. Каждый из этих активов оценивается примерно в 90 миллионов долларов.
- 12 марта стало известно, что спецслужбы США обнаружили в итальянском порту яхту за 700 млн долларов, которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину. Ее тоже ждет арест.
- Чуть раньше у российского пропагандиста Владимира Соловьева отобрали элитную недвижимость в Италии в рамках введенных против него санкций за агрессию против Украины.