Французские активисты захватили виллу дочери Путина для беженцев из Украины

В доме нашли документы на имя супруга Катерины Тихоновой

Захваченная вилла ждет семьи беженцев из Украины / Коллаж "Сегодня"

На фоне различных санкций против богатых граждан России, европейцы прониклись идеей конфискации активов россиян с дальнейшей передачей их в пользование страдающим от российской агрессии украинцам. Без суда и соответствующего решения местных органов власти так сделал житель французского курортного городка Биаррице.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Народная конфискация

Как сообщается, местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина "Альта Мира", которая находится по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Речь идет о младшей дочери международного преступника Катерине Тихоновой, которая является директором Фонда "Национальное интеллектуальное развитие".

Младшая дочь Владимира Путина

Французский активист сменил замки на вилле, установил там флаг Украины и заявил, что этот дом готов принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских граждан.

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На захваченной вилле помимо журнала "ВВП. Стратегия развития" нашлись документы, касающиеся владелец частной инвестиционной группы Volga Group, друга путина по 1990-м Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова – мужа Катерины. Были найдены копия паспорта Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др.

Известно, что эта вилла оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов. Этот актив был приобретен супругом Катерины у Тимченко, торговца сырьевыми товарами, знакомого с президентом России с 1990-х годов.

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Конфискация российского имущества