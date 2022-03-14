Французькі активісти захопили віллу дочки Путіна для біженців із України

На тлі різних санкцій проти заможних громадян Росії, європейці перейнялися ідеєю конфіскації активів росіян з подальшою передачею їх у користування українцям, які страждають від російської агресії. Без суду та відповідного рішення місцевих органів влади так зробив мешканець французького курортного містечка Біарріце.
Про це повідомляють телеграм-канали.
Народна конфіскація
Як повідомляється, місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Путіна "Альта Миру", яка знаходиться за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Йдеться про молодшу доньку міжнародного злочинця Катерину Тихонову, що є директором Фонду "Національний інтелектуальний розвиток".
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Французький активіст змінив замки на віллі, встановив там прапор України та заявив, що цей будинок готовий прийняти біженців від режиму Путіна, насамперед українських громадян.
На захопленій віллі, крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшлися документи щодо власника приватної інвестиційної групи Volga Group, друга Путіна по 1990-му Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова – чоловіка Катерини. Було знайдено копію паспорта Кирила Шамалова, а також перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої купівлі вілли.
Відомо, що ця вілла оцінюється приблизно у 3,7 мільйона доларів. Цей актив був придбаний чоловіком Катерини у Тимченко, торговця сировинними товарами, знайомого з президентом РФ з 1990-х років.
Конфіскація російського майна
- Раніше стало відомо, що в рамках міжнародних санкцій було заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз" , виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга. Це – літак Airbus A319-115 та яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів.
- 12 березня стало відомо, що спецслужби США виявили в італійському порту яхту за 700 млн доларів, яка може належати президенту Росії Володимиру Путіну. На неї теж чекає арешт.
- Трохи раніше у російського пропагандиста Володимира Соловйова відібрали елітну нерухомість в Італії у рамках запроваджених проти нього санкцій за агресію проти України.