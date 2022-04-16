Визит Байдена в Украину не состоится – Белый дом

Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не приедет в Украину. По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США.

Об этом Джен Псаки сообщила в подкасте Pod Save America.

Реклама

"Мы не готовим визит президента в Украину", – сказала она.

При этом Псаки отметила, что Байден готов приехать в Украину, как и заявлял ранее. По словам спикера Белого дома, президент США готов на все, в том числе поехать в страну, где идет война, однако он нужен Америке, чтобы "сделать еще многое".

Что ранее говорил Джо Байден?

Президент США Джозеф Байден сказал, что готов приехать в Киев. Это не было специально сделанное заявление по поводу предстоящего визита. Согласие посетить столицу воюющей страны было сделано в ответ на соответствующий вопрос журналистов, сообщает американское издание The Hill.

Президент Байден в четверг заявил, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.

Реклама

"Мы принимаем это решение сейчас", – сказал Байден журналистам, когда его спросили, направит ли он высокопоставленных чиновников в Украину.