Візит Байдена в Україну не відбудеться – Білий дім

Джо Байден не приїде в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден не приїде в Україну. За її словами, наразі розглядається можливість відвідування Києва високопоставленим представником адміністрації США.

Про це Джен Псакі повідомила у підкасті Pod Save America.

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"Ми не готуємо візит президента в Україну", – сказала вона.

Водночас Псакі наголосила, що Байден готовий приїхати до України, як і заявляв раніше. За словами спікера Білого дому, президент США готовий на все, зокрема поїхати у країну, де триває війна, проте він потрібен Америці, щоб "зробити ще багато чого".

Що раніше казав Джо Байден?

Президент США Джозеф Байден сказав, що готовий приїхати до Києва. Це не була спеціально зроблена заява з приводу майбутнього візиту. Згода відвідати столицю країни, що воює, була зроблена у відповідь на відповідне питання журналістів, повідомляє американське видання The Hill.

Президент Байден у четвер заявив, що Білий дім обговорює відправлення високопосадовців адміністрації в Україну.

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"Ми приймаємо це рішення зараз", – сказав Байден журналістам, коли його запитали, чи направить він високопосадовців в Україну.