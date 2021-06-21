Визит Кулебы в Турцию заставил Лаврова понервничать

После поездки главы МИД Украины на дипломатический форум в Анталии в Москве у его российского коллеги случилась истерика

Приближение Украины к стандартам НАТО вызвало истерику в Кремле. Фото: коллаж "Сегодня"

Военное сотрудничество Украины с Турцией вызывает у России нервную реакцию, что в очередной раз подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает Интерфакс.

После визита своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Турцию Сергей Лавров сказал: "Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили".

По словам Лаврова, "серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем речь". Кого именно он имеет в виду, российский министр не уточнил.

"Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", – добавил он.

Как сообщили в МИД Украины, 19 июня Кулеба посетил Анталийский дипломатический форум, где встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Среди всего прочего они обсудили "возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности на Черном море".

Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом его российский коллега Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией".

Также сообщалось, что Турция официально поддержала намерение Украины получить План действия для членства в НАТО.

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