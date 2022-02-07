Путина ждет тяжелый разговор по Украине: Макрон сказал, что будет требовать в Москве

Эммануэль Макрон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что его визит в Москву поможет начать деэскалацию угрожающих действий России по отношению к Украине. Это и является основной целью его визита.

Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

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"Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть очень реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", – сказал Макрон.

По его мнению, европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности. Однако страны НАТО уверены, что Путин отступит только перед лицом демонстрации силы и увеличения поставок оружия на украинскую территорию.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

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Угроза вторжения РФ в Украину

Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент РФ Владимир Путин заплатит высокую цену в случае полномасштабной военной агрессии против Украины. По его словам, Россия не выживет после этой войны как государство, но и нам будет чудовищно тяжело.

Кроме того, журналист опубликовал новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.

Также напомним, Макрон и Байден поговорили по телефону о ситуации в Украине.