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Путіна чекає важка розмова щодо України: Макрон сказав, що вимагатиме у Москві

Марія Дмитренко
7 лютого, 08:59
Президент Франції зустрінеться із Зеленським наступного дня після зустрічі з Путіним

Емманюель Макрон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Емманюель Макрон розраховує, що його візит до Москви допоможе розпочати деескалацію загрозливих дій Росії щодо України. Це і є основною метою його візиту.

Про це повідомляє Le Journal du Dimanche.

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"Ми обговоримо умови деескалації. Ви повинні бути дуже реалістичними. Ми не досягнемо односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми та жести взаємної довіри", – сказав Макрон.

На його думку, європейським країнам необхідно знайти "новий баланс", поважаючи при цьому інтереси Росії у сфері безпеки. Проте країни НАТО впевнені, що Путін відступить лише перед демонстрацією сили та збільшення постачання зброї на українську територію.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

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Загроза вторгнення РФ в Україну

Також нагадаємо, Макрон і Байден поговорили телефоном про ситуацію в Україні.