Власти Германии решили прислать Украине обещанные 5 тысяч шлемов

Украина от Германии получила 5000 тысяч шлемов. Коллаж "Сегодня"

Германия начала поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Об этом сообщает Европейская правда.

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В конце января Германия заявила, что предоставит для военных Украины 5000 тысяч шлемов, но не посылает оружие. Украина неоднократно обращалась в Германию с просьбой поставлять вооружение. Шлемы передадут за пределами Украины из-за боевых действий.

Противостояние вторжению РФ

Жителям столицы уже роздано 18 тысяч автоматов, чтобы они могли встать на защиту города от российских оккупантов. Также Украина ждет в ближайшее время вооружения от западных партнеров.

Кроме того, Киев готовится встретить россиян не с цветами, а с оружием в руках – в трех районах столицы развернули пункты раздачи автоматов для желающих присоединиться к теробороне. Адреса, где можно получить оружие:

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Шевченковский р-н, ул. Пугачева, 10.

Голосеевский р-н, ул. Глушкова, 9.

Оболонский р-н., ул.Полярная 20 (завод генераторов).

Напомним, в течение первого дня вторжения России украинские войска сбили семь самолетов оккупантов. Сегодня был подбит еще один в Черкасской области.

Также в Минобороны озвучивали полные потери россиян за 24 февраля. Кроме самолетов, еще сбиты 6 вертолетов, а также очень много бронетехники и сотни солдат.