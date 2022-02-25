Влада Німеччини вирішила надіслати Україні обіцяні 5 тисяч шоломів

Україна від Німеччини одержала 5000 тисяч шоломів. Колаж "Сьогодні"

Німеччина розпочала постачання 5000 шоломів для українських військових.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Наприкінці січня Німеччина заявила, що надасть для військових України 5000 тисяч шоломів, але не постачає зброю. Україна неодноразово зверталася до Німеччини із проханням надати озброєння. Шоломи передадуть за межами України через бойові дії.

Протистояння до вторгнення РФ

Жителям столиці вже роздано 18 тисяч автоматів, щоб вони могли стати на захист міста від російських окупантів. Також Україна чекає найближчим часом на озброєння від західних партнерів.

Крім того, Київ готується зустріти росіян не з квітами, а зі зброєю в руках – у трьох районах столиці розгорнули пункти роздачі автоматів для охочих приєднатися до тероборони. Адреси, де можна отримати зброю:

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Шевченківський р-н, вул. Пугачова, 10.

Голосіївський р-н, вул. Глушкова, 9

Оболонський р-н, вул. Полярна 20 (завод генераторів).

Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один у Черкаській області.

Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Крім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.