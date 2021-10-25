В Грузии назвали голодовку Саакашвили "театром, который скоро закончится"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили не будет привилегированным заключенным / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили якобы симулирует голодовку.

Об этом пишет Грузия Онлайн.

Реклама

Он отметил, что Саакашвили вернулся в Грузию из-за "своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго".

"Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы", – рассказал грузинский политик.

По его мнению, "этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября".

На 30 октября в Грузии намечен второй тур местных выборов. В пяти крупных городах состоятся выборы мэра – в них участвуют кандидаты от правящей партии и основанным Саакашвили "Национальным движением".

Реклама

Ранее мы писали о том, что грузинским журналистам удалось сделать первую фотографию Михеила Саакашвили из тюрьмы Рустави. Вскоре было опубликовано видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держался за решетки на окне и пытался показать руками сердце.

Накануне Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии заявили, что готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.

24 октября Саакашвили, которого никак не могут перевести в гражданскую клинику, пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Реклама

Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.