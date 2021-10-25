Влада Грузії запідозрила Саакашвілі в стимуляції голодування

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито симулює голодування.

Про це пише Грузія Онлайн.

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Він зазначив, що Саакашвілі повернувся в Грузію через "свою безрозсудність і короткість розуму і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де буде сидіти довго".

"Він обманщик, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуюча по своїй волі людина буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", – розповів грузинський політик.

На його думку, "цей маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня".

На 30 жовтня в Грузії намічений другий тур місцевих виборів. У п'яти великих містах відбудуться вибори мера – в них беруть участь кандидати від правлячої партії і заснованого Саакашвілі "Національного руху".

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Раніше ми писали про те, що грузинським журналістам вдалося зробити першу фотографію Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі. Незабаром було опубліковано відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Експрезидент тримався за ґрати на вікні і намагався показати руками серце.

Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявила, що готова виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його переведення в клініку 18-ї пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.

24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку, довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи. Зараз стан його здоров'я задовільний.

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Що відомо про затримання

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.