Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини Росія

Влада Грузії запідозрила Саакашвілі в стимуляції голодування

Наталія Магдик
25 жовтня, 14:20
Гарібашвілі вважає експрезидента Грузії обманщиком

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито симулює голодування.

Про це пише Грузія Онлайн.

Реклама

Він зазначив, що Саакашвілі повернувся в Грузію через "свою безрозсудність і короткість розуму і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де буде сидіти довго".

"Він обманщик, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуюча по своїй волі людина буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", – розповів грузинський політик.

На його думку, "цей маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня".

На 30 жовтня в Грузії намічений другий тур місцевих виборів. У п'яти великих містах відбудуться вибори мера – в них беруть участь кандидати від правлячої партії і заснованого Саакашвілі "Національного руху".

Реклама

Раніше ми писали про те, що грузинським журналістам вдалося зробити першу фотографію Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі. Незабаром було опубліковано відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Експрезидент тримався за ґрати на вікні і намагався показати руками серце.

Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявила, що готова виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його переведення в клініку 18-ї пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.

24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку, довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи. Зараз стан його здоров'я задовільний.

Реклама

Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну.
  • Політик оголосив про голодування, і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
  • 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести в тюремну лікарню, але все зірвалося.

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.

Читайте також:

Реклама