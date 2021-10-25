Влада Грузії запідозрила Саакашвілі в стимуляції голодування

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито симулює голодування.
Про це пише Грузія Онлайн.
Він зазначив, що Саакашвілі повернувся в Грузію через "свою безрозсудність і короткість розуму і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де буде сидіти довго".
"Він обманщик, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуюча по своїй волі людина буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", – розповів грузинський політик.
На його думку, "цей маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня".
На 30 жовтня в Грузії намічений другий тур місцевих виборів. У п'яти великих містах відбудуться вибори мера – в них беруть участь кандидати від правлячої партії і заснованого Саакашвілі "Національного руху".
Раніше ми писали про те, що грузинським журналістам вдалося зробити першу фотографію Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі. Незабаром було опубліковано відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Експрезидент тримався за ґрати на вікні і намагався показати руками серце.
Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявила, що готова виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його переведення в клініку 18-ї пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.
24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку, довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи. Зараз стан його здоров'я задовільний.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну.
- Політик оголосив про голодування, і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести в тюремну лікарню, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.