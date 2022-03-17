Власти Испании задержали яхту Crescent главы "Роснефти" Сечина – СМИ

Яхта находится в порту города Таррагона в Каталонии / Фото: Коллаж: Сегодня

Испанские власти задержали 135-метровую яхту Crescent стоимостью около 600 миллионов долларов, которая пыталась отплыть из Таррагоны 4 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, яхта якобы связана с главой "Роснефти" Сечиным.

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Министерство транспорта Испании подтвердило задержание, отметив, что судно 2 ноября пришвартовалось в городе Таррагона и запросило разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, но так и не отплыло.

Яхта будет арестована до тех пор, пока власти Испании не определят ее право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции Евросоюза. Игорь Сечин внесен в санкционный список Евросоюза, США и Великобритании.

Также яхта Ragnar бывшего гендиректора "Норникеля" Стржалковского не может покинуть норвежский Нарвик, местные поставщики отказываются предоставить судну топливо, сообщает Норвежская вещательная корпорация. Стоимость Ragnar оценивается примерно в 70 миллионов евро.

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Санкции против РФ

В последнее время не проходит и дня, чтобы какая-то страна не ввела санкции против Москвы. 14 марта одновременно с США свои санкции ввела Япония. 13 марта правительство Австралии утвердило список россиян, против которых вводит санкции за агрессию России против Украины.

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.

8 марта Соединенные Штаты Америки запретили импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

В самой России 25 февраля российский Совбанк запретил обмен валют для клиентов, а его карты теперь будут работать только в пределах РФ.