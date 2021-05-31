Такое решение приняли после публикации последней переписи населения, которая показала низкую рождаемость в стране

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей / Фото: Pixabay

В Китае приняли решение разрешить семьям иметь трех детей.



Об этом сообщает государственное информагентство "Синьхуа".

В Коммунистической партии заявили, что общая численность населения в стране – огромная. Однако в последние годы наблюдается старение нации. Поэтому власти считают, что введение политики "одна семья – трое детей" поможет улучшить структуру населения и сохранить человеческие ресурсы.

Такое решение приняли после публикации последней переписи населения, которая показала низкую рождаемость в стране. Результаты исследования усилили давление на власть с требованием смягчить ограничения на количество детей для семей.

Отмечается, что за прошлый год в Китае родились 12 млн детей, что значительно меньше 18 млн в 2016 году, когда власти впервые ослабили ограничения для семей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.

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О чем речь?

В 1979 году власти КНР ввели политику "Одна семья — один ребенок" для того, чтобы замедлить высокие темпы роста населения. За нарушение правила семейные пары штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты.

В итоге это привело к тому, что через несколько десятков лет нация начала стареть. Поэтому в 2016 году власти разрешили иметь двух детей.

Как сообщалось ранее, в прошлом году рождаемость в Украине установила десятилетний рекорд – с 2010 до 2020 года этот показатель снизился на 40%.

Также мы писали, что правительство Египта разрабатывает программу для ограничения рождаемости в стране и снижение прироста населения, поскольку ресурсов на всех не хватает.