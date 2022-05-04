Вместо москвичей Путин отправляет на войну жителей российских провинций. Что пишут западные СМИ

Путин избавил Москву от вербовки военнослужащих и требует от провинций Дальнего Востока предоставлять ему 200 добровольцев в неделю. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают эмбарго российской нефти, отключение банков РФ от SWIFT и отправку на войну жителей Дальнего Востока России.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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ЕС предложил поэтапное введение эмбарго на российскую нефть и отключение банков РФ от системы SWIFT

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Европейский Союз предложил поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти, а также отключение большего числа российских банков от системы обмена платежами SWIFT. Центральным элементом пакета санкций является предложение о том, чтобы страны ЕС прекратили импорт российской сырой нефти в течение шести месяцев и больше не покупали российские нефтепродукты до конца года. Однако Венгрии и Словакии, двум странам, сильно зависящим от импорта российской нефти, будет предоставлено поэтапное прекращение российского импорта на 20 месяцев. Нефтяного эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.

Путин угрожает Западу ответными санкциями

Издание The Washington Post сообщает, что Путин угрожает приостановить экспорт продукции и сырья в Европу в ответ на ряд санкций. Это может быть ответом на возможное нефтяное эмбарго. Ранее Россия разрешила кражу патентов у организаций, связанных со странами, которые она считала "недружественными".

Вместо москвичей в Украине воюют жители российских провинций

Британская газета The Times информирует, что ни один из "добровольцев" армии Путина не приезжает воевать в Украину из Москвы. Путин требует от провинций на Дальнем Востоке России предоставлять ему 200 добровольцев в неделю, но он избавил Москву от вербовки военнослужащих. По данным британской разведки, по меньшей мере, 15 000 российских солдат погибли с начала вторжения в Украину. По данным Министерства обороны Украины, количество погибших россиян составляет более 24 тысяч человек.

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Китай не поддерживает Россию в войне с Украиной

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что через два месяца после предупреждения о том, что Пекин , похоже, "готов помочь" России в войне против Украины, высокопоставленные чиновники США заявляют, что они не заметили явную китайскую военную и экономическую поддержку, что является положительным явлением в напряженных американо-китайских отношениях.

Символом украинского сопротивления стал трактор

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что россияне воруют в Украине сельскохозяйственное оборудование на миллионы долларов и не могут его использовать, потому что оборудование деактивировано онлайн. Трактор стал важным символом духа украинского сопротивления. Когда украинским войскам удалось потопить флагман российского Черноморского флота "Москва", в Интернете быстро распространились первые шутки, что 190-метровый ракетный крейсер был отбуксирован украинскими трактористами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время боевых действий в Украине бойцы ВСУ, территориальной обороны и даже обычные граждане регулярно захватывают технику российских оккупантов. Украинцы добывают вражескую технику в бою, угоняют на тракторах и уносят на руках.

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Также сайт "Сегодня" составил подборку танков, транспортеров и бронемашин, на которых подразделения агрессора чаще всего появлялись в различных регионах страны и информировал, как отличить российскую технику.