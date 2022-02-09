Во Франции произошел масштабный пожар в банке, где печатают евро: детали

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Во Франции 39 человек пострадали в результате пожара в типографии денег центрального банка Banque de France.

Как сообщает издание France Bleu, инцидент произошел в городе Шамальер в центре Франции.

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Пожар в помещении центробанка Франции

Возгорание было обнаружено 9 февраля около 10 часов утра. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не открывать окна из-за дыма.

Всего в ликвидации пожара, который продолжался около двух часов, было задействовано 70 пожарных.

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По меньшей мере 39 человек получили легкие травмы, в том числе 10 эвакуированных. Среди пострадавших и двое пожарных.

Часть здания центробанка Франции, где печатаются деньги, не пострадала. В настоящее время идет расследование причин возгорания.

Пожар в помещении центробанка Франции

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Что делать, если пожар застал вас в помещении?