Во вторник Россия может ввести своих "миротворцев" на Донбасс

Совет Федерации должен формально разрешить отправку войск РФ за границу / Коллаж "Сегодня"

Во время ожидаемого экстренного заседания Совета Федерации РФ, которое созвал президент Владимир Путин на 22 февраля, этот полностью подконтрольный Кремлю орган может принять решение о вводе российских войск на Донбасс.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эфире телеканала "Украина".

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"Они хотят превратить оккупированные территории в пустыню. Сейчас они объявили фейковую эвакуацию. В Кремле есть план, они им идут. Они сначала в Госдуме сфабриковали, а теперь – Путин, признавай нас. Причем проголосовали за жесткий вариант коммунистов. Потом начались обстрелы, потом началась эвакуация. Во вторник они поднимают градус – они проводят внеочередное заседание Совета Федерации. Совет Федерации позволит (только Совет Федерации, хотя формально – Путин) в виде видимости законов – может позволить Путину снова использовать войска за границей", – заявил Климкин в эфире.

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