У вівторок Росія може відправити своїх "миротворців" на Донбас

Рада Федерації має формально дозволити відправлення військ РФ за кордон / Колаж "Сьогодні"

Під час очікуваного екстреного засідання Ради Федерації РФ, яке скликав президент Володимир Путін на 22 лютого, цей повністю підконтрольний Кремлю орган може ухвалити рішення про введення російських військ на Донбас.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна".

Реклама

Думка

"Вони хочуть перетворити окуповані території на пустелю. Наразі вони оголосили фейкову евакуацію. У Кремлі є план, вони за ним ідуть. Вони спочатку у Держдумі сфабрикували, а тепер – Путін, визнавай нас. Причому проголосували за жорсткий варіант комуністів. Потім почалися обстріли, потім розпочалася евакуація. У вівторок вони піднімають градус – вони проводять позачергове засідання Ради Федерації. Рада Федерації дозволить (тільки Рада Федерації, хоча формально – Путін) у вигляді видимості законів – може дозволити Путіну знову використати війська за кордоном", – заявив Клімкін в ефірі.

Обстановка