Военная колонна России с грузовиками направилась в сторону Харькова – Reuters

Военных заметили местные жители / Коллаж "Сегодня"
В российской Белгородской области замечена военная колонна из более чем 100 грузовиков с солдатами. Колонна движется по направлению к украинской границе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца без каких-либо подробностей.
Обстановка
- Тревожное сообщение появилось всего через пару часов после того, как Совет Федерации Росии принял постановление об отправке российской армии за границу. При этом в какую страну должны вторгнуться путинские солдаты, не сообщается.
- Также Министерство иностранных дел России заявило о намерении эвакуировать персонал российских дипломатических учреждений в Украине.
- Во время своего брифинга в Кремле Владимир Путин в очередной раз выдвинул ультиматум Киеву по НАТО: "Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".
- Ранее украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.
- Никакие переговоры с Киевом Путин вести не собирается. В очередной раз он заявил, что по Донбассу Украина должна разговаривать с сепаратистами.