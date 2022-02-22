Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

Военная колонна России с грузовиками направилась в сторону Харькова – Reuters

Ирина Ковальчук
22 февраля, 20:42
Пишут, что военные с техникой движутся к границе Белгородской области. До Харькова всего 40 км

Военных заметили местные жители / Коллаж "Сегодня"

В российской Белгородской области замечена военная колонна из более чем 100 грузовиков с солдатами. Колонна движется по направлению к украинской границе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца без каких-либо подробностей.

Обстановка

  • Тревожное сообщение появилось всего через пару часов после того, как Совет Федерации Росии принял постановление об отправке российской армии за границу. При этом в какую страну должны вторгнуться путинские солдаты, не сообщается.
  • Также Министерство иностранных дел России заявило о намерении эвакуировать персонал российских дипломатических учреждений в Украине.
  • Во время своего брифинга в Кремле Владимир Путин в очередной раз выдвинул ультиматум Киеву по НАТО: "Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета".
  • Ранее украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.
  • Никакие переговоры с Киевом Путин вести не собирается. В очередной раз он заявил, что по Донбассу Украина должна разговаривать с сепаратистами.