Вонзил ручку себе в горло. В Беларуси на суде чуть не умер противник Лукашенко

Степан Латыпов попытался покончить с собой на глазах у всего суда – перед этим ему угрожали судебными делами в отношении близких

Степан Латыпов. Фото: скриншот

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов попытался покончить с собой прямо на заседании суда.

Об этом сообщили в правозащитной организации Вясна.

Инцидент произошел 1 июня в минском суде. После того, как мужчину поместили в прозрачную камеру, он обратился к своему отцу: "Ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься".

После этого он достал из папки какой-то предмет (скорее всего ручку), встал на скамейку, уперся ногами в перекладины и вонзил себе этот предмет в горло. Упав, Латыпов попытался порезать себе вены на руках.

Конвоиры не смогли оперативно открыть клетку, у них не оказалось ключей. Когда им все же удалось попасть в камеру, подсудимый уже потерял сознание. После этого его госпитализировали и сейчас собираются ввести в искусственную кому.

По словам его отца, политзаключенный заявлял о пытках во время заключения – с 11 апреля его держали в ШИЗО с людьми, страдающими от психических расстройств.

Кто такой Степан Латыпов?

Это активный участник антиправительственных акций в Беларуси. 15 сентября его задержали в так называемом минском "Дворе Перемен" во время обороны мурала с диджеями Кириллом Галановым и Владиславом Соколовским.

Впоследствии мужчину обвинили в нарушении общественного порядка, оказании сопротивления полицейским при задержании и мошенничестве в особо крупных размерах. Все обвинения в свой адрес он отрицал.

Напомним, что 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".