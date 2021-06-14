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Войска у границ Украины, смерть Навального и отношение к Байдену – главное из интервью Путина

14 июня, 17:11

Виталий Семченко

Политик ушел от ответа на прямой вопрос журналиста, "убийца ли он", сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон

Путин дал интервью телеканалу NBC / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал о стягивании войск к границам Украины, отношении к США и убийстве политических конкурентов. "Сегодня" рассказывают самое главное.

Политик ушел от ответа на прямой вопрос журналиста, "убийца ли он", сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон.

"Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет".

В ответ на перечисление имен людей, убитых в России за годы правления Путина, он сказал следующее: "Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение".

Путин дал интервью телеканалу NBC / Фото: kremlin.ru

По словам российского президента, решение стянуть войска к границам Украины было принято из-за учений НАТО.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", – сказал Путин.

Политик отрицает, что арест Навального связан с желанием расправиться с политическим противником. При это Путин не стал давать гарантию того, что оппозиционер, который сейчас находится в заключении, выйдет из тюрьмы живым.

"У нас нет привычки кого-либо убивать... Послушайте, такие решения в этой стране не принимаются президентом... С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим", — сказал он.

Российский лидер считает фарсом обвинения в адрес властей РФ во вмешательства в американские выборы.

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"Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter".

Президент РФ выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут найти точки соприкосновения в вопросах:

Путин рассказал об отношениях России и США / Фото: Getty Images

Путин утверждает, что не помнит, как президент США Джо Байден на встрече с ним в 2011 году говорил, что у российского лидера "нет души". Нынешнего президента США он охарактеризовал как профессионала, с которым можно работать.

"Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике", — сказал политик.

РФ не считает, что Китай представляет для нее угрозу, это дружественная страна. Однако, по словам Путина, Запад предпринимает попытки разрушить стратегическое партнерство стран.

Путин выразил уверенность, что, когда на его место придет другой человек, "ничего не должно рухнуть". Отвечая на вопрос о преемниках, политик заявил, что готов будет поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично.

Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", – сказал президент РФ.

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