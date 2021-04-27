ВОЗ: пандемия COVID-19 только усиливается

На прошлой неделе было зафиксировано почти столько же новых случаев болезни, как в первые пять месяцев пандемии

Пандемия COVID-19 продолжает усиливаться во всем мире – растет как количество новых случаев заражения, так и смертей.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве.

"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Количество новых случаев растет 9-ю неделю подряд, а смертей – 6-ю неделю подряд", отметил он.

По словам Гебреисуса, если взглянуть на мировую динамику, то на прошлой неделе было зафиксировано почти столько же новых случаев болезни, как в первые 5 месяцев пандемии.

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Он добавил, что, несмотря на улучшение эпидемической ситуации в некоторых регионах, многие страны на данный момент переживают значительные темпы распространения болезни. Особенное ВОЗ ужасает ситуация в Индии.

Напомним, около недели назад Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Отметим, по всему миру пациенты уже получили 780 млн доз вакцины от коронавируса. Однако существует большой дисбаланс между темпами вакцинации в богатых и бедных странах.