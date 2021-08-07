Впервые за пять лет. В Афганистане талибы захватили центр провинции

Войска "Талибана" почти не встретили сопротивления, потерю города признали власти страны

Бывшие моджахеды поддерживают афганские силы в борьбе против талибов / Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан" впервые за несколько лет смогли взять под контроль центр провинции, захватив Нимроз на юго-западе Афганистана – это самая малонаселенная область.

Об этом пишет TOLOnews.

Талибы захватили:

здание администрации провинции;

штаб-квартиру полиции и другие органы государственного управления.

Перед штурмом столицы провинции боевики разрешили местным чиновникам вместе с семьями перейти расположенную рядом границу с Ираном.

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Зарандж – первая столица провинции с 2016 года, которую захватили талибы. Ранее им удалось захватить город Кундуз на севере Афганистана.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.