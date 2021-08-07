Впервые за пять лет. В Афганистане талибы захватили центр провинции

Бывшие моджахеды поддерживают афганские силы в борьбе против талибов / Фото: REUTERS
Боевики движения "Талибан" впервые за несколько лет смогли взять под контроль центр провинции, захватив Нимроз на юго-западе Афганистана – это самая малонаселенная область.
Об этом пишет TOLOnews.
Талибы захватили:
- здание администрации провинции;
- штаб-квартиру полиции и другие органы государственного управления.
Перед штурмом столицы провинции боевики разрешили местным чиновникам вместе с семьями перейти расположенную рядом границу с Ираном.
Зарандж – первая столица провинции с 2016 года, которую захватили талибы. Ранее им удалось захватить город Кундуз на севере Афганистана.
Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.
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