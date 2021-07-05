Талибы уже хозяева в Афганистане: что ждет страну после выведения войск США

Только за несколько дней под власть талибов перешли десятки районов Афганистана, а около 1,5 афганских военных сбежали в Таджикистан

Талибы отбили у афганских военных уже десятки районов Афганистана. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне вывода войск США и других стран НАТО из Афганистана в стране началось восстановление позиций террористической группировки "Талибан" – они захватывают населенные пункты, берут под контроль границу и вытесняют из приграничных районов силы безопасности страны.

Новости "Сегодня" собрали все о последних событиях в этой беспокойной среднеазиатской стране.

Военные успехи талибов

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Больших успехов боевики достигли в последние дни – в ночь на 5 июля они взяли под полный контроль город Панджвай в районе Кандагар, а также уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим в провинции Бадахшан. Таким образом, под контролем талибов оказалось 910 км общей границы с Таджикистаном.

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Еще 13 районов они отвоевали 3 и 4 июля. По данным местных СМИ, "Талибан" контролирует до 120 из 370 районов страны и сейчас готовится к взятию 300-тысячного Мазари-Шариф – четвертого по величине города.

При этом под их натиском на территорию Таджикистана отступили 1 037 афганских военных. Еще около 400 военных перешли через границу на выходных.

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Афганские военные, несмотря на военную подготовку США, не могут противостоять талибам. Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Талибы угрожают расправой

На этом фоне боевики продолжают требовать вывода всех иностранных войск из страны. Пресс-секретарь политбюро движения Мохаммед Наим предупредил, что все военные, намеренные остаться, будут считаться оккупантами.

И хотя соглашение с Америкой не затрагивает иностранных дипломатов, в Мазари-Шариф уже прекратили работу консульства Турции, РФ, Пакистана и Ирана.

Напомним, что американские войска должны покинуть страну до 11 сентября. После этой даты талибы пригрозили уничтожать всех "американских пособников".

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Реакция соседних стран

При этом вмешиваться в дела Афганистана соседние страны, похоже, не намерены.

Во всяком случае, премьер-министр Пакистана Имран Хан прямо заявил, что его страна не будет принимать никаких военных мер, чтобы помешать талибам взять под контроль Афганистан

В свою очередь, президент Таджикистана Эномали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы с неспокойной страной.

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Россия тоже не планирует вводить войска в Афганистан, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом российские пограничники в Таджикистане "принимают необходимые решения" из-за обострения ситуации в Афганистане.

Турецкие власти, в свою очередь, обеспокоены будущим Кабульского аэропорта – Анкара продолжает диалог с Вашингтоном насчет управления воздушной гаванью. А президент Эрдоган уже назвал Турцию единственной страной, которая может поддержать стабильность в Афганистане.

Напомним, что США почти все свои войска собирается вывести и Великобритания.

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