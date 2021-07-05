Таліби вже господарі Афганістану: що чекає на країну після виведення військ США

Тільки за кілька днів під владу талібів перейшли десятки районів Афганістану, а близько 1,5 афганських військових втекли до Таджикистану

Таліби відбили у афганських військових вже десятки районів Афганістану. Фото: колаж "Сьогодні"

На фоні виведення військ США та інших країн НАТО з Афганістану в країні почалося відновлення позицій терористичного угрупування "Талібан" – вони захоплюють населені пункти, беруть під контроль кордон і витісняють з прикордонних районів сили безпеки країни.

Новини "Сьогодні" зібрали все про останні події в цій неспокійній середньоазіатської країні.

Військові успіхи талібів

Реклама

Великих успіхів бойовики досягли останніми днями – в ніч на 5 липня вони взяли під повний контроль місто Панджваї в районі Кандагар, а також райони Хохон, Шикай, Нуса, Мохімай, Шугнон і Султон Ішкашим в провінції Бадахшан. Отже, під контролем талібів опинилися 910 км спільного кордону з Таджикистаном.

Читайте також: Підходить до кінця ціла глава в історії. Останні німецькі солдати покинули Афганістан

Ще 13 районів вони відвоювали 3 і 4 липня. За даними місцевих ЗМІ, "Талібан" контролює до 120 з 370 районів країни і зараз готується до взяття 300-тисячної Мазарі-Шаріф – четвертого за величиною міста.

При цьому під їх натиском на територію Таджикистану відступили 1 037 афганських військових. Ще близько 400 військових перейшли через кордон на вихідних.

Реклама

Афганські військові, незважаючи на військову підготовку США, не можуть протистояти талібам. Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Таліби погрожують розправою

На цьому тлі бойовики продовжують вимагати виведення всіх іноземних військ з країни. Прес-секретар політбюро руху Мохаммед Наїм попередив, що всі військові, що мають намір залишитися, вважатимуться окупантами.

І хоча угода з Америкою не впливає на іноземних дипломатів, в Мазарі-Шариф вже припинили роботу консульства Туреччини, РФ, Пакистану та Ірану.

Нагадаємо, що американські війська повинні покинути країну до 11 вересня. Після цієї дати таліби пригрозили знищувати всіх "американських посібників".

Реклама

Про початок відведення військ з Афганістану Джо Байден оголосив ще в квітні / Фото: Reuters

Реакція сусідніх країн

При цьому втручатися в справи Афганістану сусідні країни, схоже, не мають наміру.

У всякому разі, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан прямо заявив, що його країна не прийматиме жодних військових заходів, аби перешкодити талібам взяти під контроль Афганістан

У свою чергу, президент Таджикистану Еномалі Рахмон доручив мобілізувати 20 тис. військових для зміцнення кордону з неспокійною країною.

Реклама

Росія теж не планує вводити війська в Афганістан, запевнив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому російські прикордонники в Таджикистані "приймають необхідні рішення" через загострення ситуації в Афганістані.

Турецька влада, в свою чергу, стурбована майбутнім Кабульського аеропорту – Анкара продовжує діалог з Вашингтоном щодо управління повітряною гаванню. А президент Ердоган вже назвав Туреччину єдиною країною, яка може підтримати стабільність в Афганістані.

Нагадаємо, що США майже всі свої війська збирається вивести і Велика Британія.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: