США выводят войска из Афганистана: официальное заявление Байдена

Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года – их ввели после теракта 9/11, и с момента ликвидации Усамы бен Ладена их цель была неясной

Войска США покинут Афганистан, спустя 20 лет после начала военного вторжения из-за теракта, совершенного "Аль-Каидой" 11 сентября 2001 года.

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Об этом в своем обращении к нации 14 апреля заявил президент США Джо Байден.

Он назвал это самой долгой войной в истории Соединенных Штатов, добавив, что пришла пора ее закончить.

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Американским войскам пора возвращаться из Афганистана", – написал он в Twitter.

Байден признался, что был одним из тех членов Конгресса, кто поддержал вторжение в Афганистан, но теперь он пришел к выводу, что американское военное присутствие не поможет создать устойчивое правительство в этой стране.

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При этом он выразил надежду, на то, что президент Афганистана сосредоточится на том, чтобы его страна больше некогда не стала местом для атак на США.

Помимо того, американский президент назвал "неясными" причины, по которым войска его страны оставались в Афганистане спустя 10 лет после ликвидации главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена – он был убит 2 мая 2011 года в ходе военной операции "Копье Нептуна".

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"Мы не можем продолжать этот круг: наращивать наше военное присутствие в Афганистане с целью создания идеальных условий, чтобы вывести войска, и надеяться получить иной результат", – подчеркнул Байден.

Он пообещал, что процесс выведения войск из Афганистана начнется до конца этого месяца и продлится до 11 сентября этого года.

Байден отметил, что это является нарушением мирного соглашения с "Талибаном", согласно которому американская армия должна была покинуть эту страну до 1 мая 2021 года. Но если талибы решатся атаковать американских военных, то ответ будет дан при помощи "всех имеющихся в распоряжении США инструментов".

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Как стало известно, войска других стран-членов НАТО тоже покинут Афганистан к 11 сентября.

Любопытно, что вывести американских военных из этой страны обещали и предшественники Байдена – в частности, республиканец Дональд Трамп и демократ Барак Обама.

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