НАТО выводит войска из Афганистана

Министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО приняли решение начать вывод войск Альянса из Афганистана вслед за США, которые тоже решили вернуть своих военных.

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Об этом сообщает немецкое агентство dpa, ссылаясь на собственные источники.

Ожидается, что 7 тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с американскими войсками США до 11 сентября этого года. Это будет приурочено к 20-ой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

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Ранее этот план вызывал опасения, что террористы из "Талибана" могут восстановить свой контроль над большей частью Афганистана. Это, в свою очередь, даст "Аль-Каиде" шанс возродиться.

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