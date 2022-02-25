Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

Враг несет потери – сколько российской техники уничтожили ВСУ за первые сутки вторжения

Светлана Москаленко
25 февраля, 06:49
Потери войск РФ пошли на сотни боевых машин

В сторону Украины движутся танки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

Войска РФ несут значительные потери во время вторжения в Украину. Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.

По состоянию на 3 часа ночи 25 февраля уничтожено:

Реклама
  • 7 самолетов;
  • 6 вертолетов;
  • Более 30 танков;
  • 130 боевых бронированных машин;
  • Около 800 человек личного состава.

Над Киевом сбили российский летательный аппарат

Утром сбили вражеский летальный аппарат над Киевом. Он упал в Дарницком районе столицы. После – началася пожар. Есть трое пострадавших, огонь уже потушили.

Реклама