Ворог зазнає втрат – скільки російської техніки знищили ЗСУ за першу добу вторгнення

У бік України рухаються танки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот
Війська РФ зазнають значних втрат під час вторгнення до України. Про це повідомляє Міноборони України у Facebook.
Станом на 3-тю годину ночі 25 лютого знищено:
- 7 літаків;
- 6 вертольотів;
- Понад 30 танків;
- 130 бойових броньованих машин;
- Близько 800 осіб особового складу.
Над Києвом збили російський літальний апарат
Вранці збили ворожий летальний апарат над Києвом. Він упав у Дарницькому районі столиці. Після – почалася пожежа. Є троє постраждалих, вогонь уже загасили.