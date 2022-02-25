Ворог зазнає втрат – скільки російської техніки знищили ЗСУ за першу добу вторгнення

У бік України рухаються танки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Війська РФ зазнають значних втрат під час вторгнення до України. Про це повідомляє Міноборони України у Facebook.

Станом на 3-тю годину ночі 25 лютого знищено:

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7 літаків;

6 вертольотів;

Понад 30 танків;

130 бойових броньованих машин;

Близько 800 осіб особового складу.

Над Києвом збили російський літальний апарат

Вранці збили ворожий летальний апарат над Києвом. Він упав у Дарницькому районі столиці. Після – почалася пожежа. Є троє постраждалих, вогонь уже загасили.