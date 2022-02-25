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Ворог зазнає втрат – скільки російської техніки знищили ЗСУ за першу добу вторгнення

Світлана Москаленко
25 лютого, 06:49
Втрати військ РФ пішли на сотні бойових машин

У бік України рухаються танки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Війська РФ зазнають значних втрат під час вторгнення до України. Про це повідомляє Міноборони України у Facebook.

Станом на 3-тю годину ночі 25 лютого знищено:

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  • 7 літаків;
  • 6 вертольотів;
  • Понад 30 танків;
  • 130 бойових броньованих машин;
  • Близько 800 осіб особового складу.

Над Києвом збили російський літальний апарат

Вранці збили ворожий летальний апарат над Києвом. Він упав у Дарницькому районі столиці. Після – почалася пожежа. Є троє постраждалих, вогонь уже загасили.

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