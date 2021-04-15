Все мы привыкнем к COVID-19. Глава Pfizer предрек миру нормальную жизнь

Люди во всем мире будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции и будут жить нормально, насколько это возможно

Мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса только к осени этого года, а сам вирус будет для людей не опаснее гриппа.

Об этом в интервью изданию Handelsblatt рассказал председатель правления и генеральный директор компании Pfizer, которая совместно с компаний BioNTech разработала COVID-вакцину Альберт Бурла.

"COVID-19 станет своего рода гриппом. Мы будем прививаться и нормально жить, насколько возможно", – считает он.

Согласно последней статистике, в мире зафиксировано 138 млн случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2,97 млн людей. В то же время побороли болезнь 78,8 млн заболевших.

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В мире вакцину против COVID-19 получили уже более 841 млн человек, только за последние сутки вакцинировались 14,6 млн. Полную вакцинацию прошли 185 млн граждан (2,4% населения).

Как заявил директор Pfizer Альберт Бурла, людям, которые вакцинировались от коронавируса препаратом Pfizer, через некоторое время придется принять не две, а три инъекции для поддержания иммунитета.

Тем временем в Украине ситуация с вакцинацией неутешительная – 14 апреля вакцину получили только 744 человека, а в Черкасской области не сделали и вовсе ни одной прививки. Вакцинация там приостановилась еще 10 апреля.