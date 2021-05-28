Все шито белыми нитками – эксперт о заявлениях Лукашенко насчет захвата самолета

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Эксперт в области авиации Вадим Лукашевич, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко насчет захвата самолета в Минске, всерьез воспринимать не нужно.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Здесь все настолько шито белыми нитками, что всерьез задавать вопросы, верите вы или нет Лукашенко (президенту Беларуси – Ред.), Пескову (пресс-секретарю президента РФ), просто несерьезно", – сказал он.

Он отметил, что фактически это первый в истории авиации случай воздушного пиратства и практически не отличается от того, как действуют сомалийские пираты.

"У этого прецедента два составляющих: политическое (решение ЕС, закрытое слушание Совбеза ООН) и чисто техническое. Потому что здесь произошло покушение именно на безопасность авиаперевозок, поэтому сейчас ведется расследование", – добавил эксперт.

Лукашевич считает, что то, что произошло, – недопустимо, так как жизнь всех людей на борту подвергалась опасности, а на летчиков вероятнее всего было оказано давление.