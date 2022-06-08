Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов: на что пойдут деньги

Украина получит финансовую поддержку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Всемирный банк одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Эта сумма – часть пакета помощи в размере 4 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Эти средства содержат предоставленные Британией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии. В банке отметили, что деньги будут направлены, в частности, "на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы".

Президент Всемирного банка Дэвид Мелпас добавил, что банк "работает со странами-донорами с целью выделения финансовой поддержки" Украине, а также принимает меры, чтобы "помочь обеспечить украинцам доступ к услугам в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты".

Помощь оружием

Польша, как и Великобритания, продолжает всеми силами поддерживать борьбу Украины за независимость и территориальную целостность, которую решил отобрать международный преступник Владимир Путин. Стало известно, что Варшава готовится подписать самый крупный контракт на поставку оружия Украине за последние 30 лет. Об этом сообщает польское издание NTO.

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Во время посещения сталелитейного завода в Сталева-Воля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша подписывает один из крупнейших оружейных контрактов за последние 30 лет на поставку оружия в Украину. Его сумма – 630 миллионов долларов.

"Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние тридцать лет – продажа Украине оружия для украинцев. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", – цитирует издание Моравецкого.

По словам польского политика, в Украину будут доставлены польские 155-мм гаубицы "Краб" и переносные зенитные ракетные комплексы "Пиорун".

"Польское оружие высоко ценится. "Пиорун" или "КРАБ" – это те виды оружия, которые нас просят продать", – отметил Моравецкий.

Часть сделки профинансирует Европейский Союз, вторую часть берет на себя Украина.

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