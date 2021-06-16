"Тема Украины затрагивалась мазком". О чем говорил Путин после встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин рассказал об итогах встречи с президентом США Джо Байденом. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

В среду, 16 июня, в Женеве прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые впервые лично общались в статусе глав государств.

Байден и Путин решили не проводить совместную пресс-конференцию, и первым общаться с журналистами по итогам саммита начал президент РФ. Сайт "Сегодня" рассказывает, о чем говорил Путин.

О вступлении Украины в НАТО

"Насколько я понял президента Байдена, он согласен, что в основе урегулирования на Донбассе должны лежать Минские соглашения. По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь нечего и обсуждать", – сказал Путин.

В то же время он умолчал, что Россия сама нарушает соглашения, достигнутые в Трехсторонней контактной группе.

О Минских соглашениях

"Это (Минские соглашения. – Ред.) не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так написано. И второе – граница между РФ и Украиной, донбасская линия начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов – это статья 9", – отметил Путин.

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Об учениях возле границ России

"Мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", – заявил он.

О безопасности в киберпространстве

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для США, в частности, и для России тоже в таком же объеме", – сказал Путин.

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Он также отметил, что на встрече с Байденом достигнута договоренность начать американо-российские консультации по безопасности в киберпространстве.

О российском оппозиционере Алексее Навальном

"Я исхожу из того, что (Алексей Навальный. – Ред.) сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", – рассказал Путин.

О возвращении послов в Москву и Вашингтон

"Что касается возвращения послов в места своей работы – в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно – это вопрос чисто технического характера", – отметил Путин.

О словах Байдена об "убийце"

"После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, мы встретились. Разговор был конструктивен... Что касается различного рода обвинений, то вспомните, его предшественник, ему задали такой же вопрос, но он уклонился. Действующий президент США решил ответить таким вот образом. Его ответ отличался от ответа господина Трампа", – сказал президент РФ.

О "красных линиях" в отношениях с США

"В целом нам понятно, о чем говорят американские партнеры, им понятно, о чем мы говорим, когда ведем речь о "красных линиях". Но должен сказать откровенно, так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить – до этого, конечно, мы не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности… Все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей", - сказал Путин.

Напомним, президенты США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин проводят встречу в Женеве (Швейцария). Телеканал "Украина 24" ведет марафон: в студии выступают известные гости, а наши корреспонденты включаются из Женевы и США.

Ранее новости "Сегодня" отвечали на 10 простых вопросов о закулисье намеченных переговоров.

Отметим, одной из главных тем встречи станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.