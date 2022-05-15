ВСУ пошли в контратаку, а G7 выдвинула России требования. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Украина начала контрнаступление. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 81-й день войны, российские оккупанты несут потери, ВСУ проводят контрнаступление, а Комиссия ЕС разработала дорожную карту по вмешательству на энергетический рынок.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

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Контрнаступление ВСУ

The Wall Street Journal пишет, что Украина начала контрнаступление на Изюм, направленное на срыв российских линий поставок на Донбасс. Украинские силы продолжили очищать села к северу от Харькова.

Блокировка украинских портов

The Washington Post пишет, что G7 требует от РФ освободить морские пути экспорта украинского зерна и сельскохозяйственной продукции, который критически важен для продовольственной безопасности мира. Цены на продукты питания растут, а Всемирная продовольственная программа предупреждает о "катастрофических последствиях", если украинские порты останутся заблокированными.

Цены на газ

Bloomberg сообщает, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на газ в случае перебоев поставок из России. Комиссия ЕС разработала дорожную карту по вмешательству на энергетический рынок. Вторжение РФ в Украину усилило нестабильность цен на энергоносители в ЕС.

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Провал армии РФ

Reuters пишет, что украинские войска начали контрнаступление вблизи Изюма на востоке Украины, что может оказаться серьезной неудачей для планов Москвы захватить весь Донбасс. Российские войска сосредоточили большую часть своей огневой мощи на Донбассе во время "второго этапа" своего вторжения, о котором было объявлено 19 апреля, после того как им не удалось захватить Киев с севера в первые недели войны.

Потери оккупантов

The New York Times со ссылкой на данные британской разведки пишет, что Россия потеряла треть своих сухопутных сил, которыми атаковала Украину в феврале. Военная кампания по захвату территории на востоке Украины потеряла обороты.

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