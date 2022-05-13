Второго фронта не будет: Грузия не хочет возвращать Южную Осетию и Абхазию

Ираклий Гарибашвили не собирается отвоевывать грузинские земли / Коллаж "Сегодня"

Грузия не собирается сейчас начинать военную кампанию по возвращению себе территорий, которые находятся фактически под контролем Российской Федерации – Южную Осетию и Абхазию. Даже делать какие-либо резкие заявления в адрес Москвы в Тбилиси тоже не хотят, чтобы не навлечь гнев агрессора.

Это следует из заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, которое цитирует местное агентство Грузия online.

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Скандальное заявление

"Наш народ уже трижды воевал с Российской Федерацией, мы пережили тысячи невзгод. Затем августовская война, принесшая разрушительные последствия и оккупацию наших территорий, что продолжается по сей день. Мы на должной высоте, и я гарантирую населению, что никакого второго фронта в стране не будет", — заявил Ираклий Гарибашвили в беседе с журналистами.

Затем политик отметил, что не стоит даже путем резких высказываний беспокоить врага.

"Если мы не проанализируем это хорошо и продолжим эту безответственную риторику и безответственную деятельность, в том числе речь идет о деструктивной деятельности внутренних врагов, это будет очень плохо. Однако, разумеется, наша власть этого не допустит", – завил премьер Грузии.

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Поворот не в ту сторону

В адрес сегодняшнего Тбилиси все чаще звучат обвинения в пророссийской позиции на фоне того, что именно в России сосредоточена бизнес-империя самого богатого и влиятельного гражданина Грузии Бидзины Иванишвили. Возможно, именно из-за такой позиции Грузия не была приглашена на встречу министров иностранных дел стран G7 и НАТО, которая сейчас проходит в Вайссенхаусе под эгидой Германии.

Как передает Reuters, Грузия не вошла в список стран-участниц мероприятия. Зато среди них есть "свежие" кандидаты на вступление в НАТО – Финляндия и Швеция, также пригласили Украину и Молдову.

Двухсторонние отношения