Вторжение в Украину. Как Путин заказал похоронный марш для СНГ

Россия игнорирует все подписанные документы / Фото: "Сегодня"

Бессмысленное и жестокое вторжение Кремля в Украину открыло новую главу в истории СНГ. Скорее всего, последнюю.

Россия наплевала на Устав организации, статья 2 которого гласит, что одной из целей СНГ является ...мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.

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Что касается судьбы СНГ, то российская агрессия это одновременно и признание реального отношения Москвы к организации, как к собранию бесправных вассалов так и собственно приговор... Попытки создать восточный аналог Евросоюза потерпели крах.

Азербайджан, Казахстан и Молдова ясно дают понять, что уже не боятся окриков и не собираются оглядываться на Москву в своей внутренней политике.

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Баку дал Москве урок политической орфографии

После того как блицкриг Путина в Украине провалился, Генштаб РФ был вынужден снять свои подразделения в зоне конфликта Азербайджана и Армении. Высвобожденные части были переброшены на восточный фронт, чем тут же и воспользовался Баку, начав наступление и освободив несколько сел 25 марта.

Москва попыталась было одернуть Азербайджан, но нарвалась на унизительный ответ, который остался без последствий. По официальной версии Баку успешно пресек "провокацию незаконных армянских вооруженных формирований".

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ответ на претензии заявил Сергею Шойгу, что "на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент азербайджанской стороной проводится уточнение позиций и мест дислокации". В переводе с дипломатического такой ответ означает предложение отправиться по маршруту русского военного корабля.

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Более того, Минобороны Азербайджана выступило с официальным заявлением, в котором потребовало от России прекратить извращать информацию о передвижении войск и называть район конфликта Нагорным Карабахом.

"На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Название села, упоминаемого в заявлении (Минобороны РФ – Ред.), не Фурух, а Фаррух.

Учитывая вышеизложенное Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны России... не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", – заявили в пресс-службе Минобороны.

Кишинев запрещает георгиевские ленточки

Молдова, как и Украина, тоже испытала на себе смертельную хватку "дружеских объятий" России. На территории страны вот уже 22 года существует бутафорская ПМР, на территории которой дислоцируется Оперативная группа российских войск. В ее составе почти 2 000 бойцов. Прибавьте к этому (по данным Википедии) 7 500 так называемых "ополченцев" ПМР, 80 000 резервистов и станет ясной главная проблема Кишинева.

Майя Санду, после своей победы на выборах президента предложила вывести российские войска из региона и заменить их на наблюдателей ОБСЕ. На что тут же последовала гневная реакция Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление главы государства "безответственным".

Но времена идут и все меняется. Кишинев четко расставил свои приоритеты по отношению к угрозам Москвы. В начале месяца парламент Молдовы ввел штрафы за публичную демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V, а вчера, 14 апреля пошел дальше и полностью запретил их.

Это решение было принято парламентским большинством, как сообщает молдавский ресурс NewsMaker. "За" проголосовали 53 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

В ответ на претензии коммунистов, депутат от PAS Раду Мариан заявил: "Мне стыдно, что этот символ наносят на танки, что он стал символом российской армии, которая ведет войну против Украины. Мы не можем мириться с тем, чтобы символы, пропагандирующие войну, использовали в Молдове".

Отныне в Молдове за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование Z, V и георгиевской ленты физлиц будут наказывать штрафом от 4 500 до 9 000 лей (7 233 – 14 467 грн. – Ред.) или же направлять нарушителей на общественные работы сроком от 30 до 60 часов. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9 000 до 18 000 лей (14 467 – 28 934 грн – Ред.).

Казахстан долго слушал угрозы Москвы и сделал выводы

Азиатский сосед давно вызывал раздражение Кремля. Еще при Назарбаеве официальный Нур-Султан (столица Казахстана – Ред.) хоть публично и делал должные "реверансы" в адрес северного соседа, но в реальности, шаг за шагом, осторожно отходил от него все дальше. Достаточно вспомнить хотя бы перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу, который произошел в 2018 году.

Россия привычно обвинила власти Казахстана в нарушении прав русскоязычных, но тогда не решилась на эскалацию. В Кремле отлично понимали, кто стоит за спиной Назарбаева.

А вот после массовых беспорядков в январе этого года и ввода войск ОДКБ, ситуация резко изменилась.

В России снова заговорили об искусственно созданной стране, правах русскоязычных и референдумах. Так, например, член правящей партии "Единая Россия" Бийсултан Хамзаев публично заявил, что вся Центральная Азия – это русская земля. Поэтому, мол, нужно провести референдум и присоединить Казахстан к России.

Эти заявления стали логическим продолжением генеральной линии партии войны в России. Самым ярким антиказахским шагом которой стало заявление на ТВ в 2020 году (уже при президенте Касым-Жомарте Токаев – Ред.) депутата-единоросса Вячеслава Никонова о том, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен. Вся их территория – это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Покойный же Владимир Жириновский регулярно отказывая казахам в праве на существование. Вот одна из его прошлогодних цитат, прозвучавшая в эфире "ЛДПР ТВ": "Город Павлодар – собрались переименовывать 30 улиц: русские названия – дать казахские. Где вы были, Казахстан, 300 лет назад? Вас же не было, джунгарские племена были, но племена – страны Джунгарии не было. Думаете, человечество все забудет и все останется казахам. Никто ничего не забудет. Русский мир, русское пространство восстановит свои границы и будет наведен порядок".

Не удивительно, что команда президента Касым-Жомарта Токаева сделала выводы и реально оценила северную угрозу и постепенно все дальше дистанциируется от агрессивного соседа.

Так, глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан никогда не признает так называемые "ЛДНР" и выступает за территориальную целостность Украины.

Но особо показательно то, что Нур-Султан демонстративно прошелся по главному идеологическому фетишу Кремля – победобесию.

В пятницу 15 апреля, Минобороны страны, заявило что не будет проводить в этом году военный парад 9 мая (и это уже тенденция в 2021 году парада тоже не было – Ред.), как передали местные информресурсы.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", – заявили в МО, более чем прозрачно дав понять Москве, в ком они видят главную угрозу.

Еще одной знаковой новостью повестки дня стал отказ Казахстана от сотрудничества с российским "Сбербанком". Это решение власти объяснили особенностью современной геополитической повестки.

Вместо P.S.

Россия рассматривала СНГ как свой задний двор, где она может кого-угодно карать и миловать "по своему хотению". До сегодняшнего времени такое положение устраивало остальных участников, которые получали от Москвы очень реальный профит в обмен на полуприкрытую лесть и заверения в вечной дружбе.

Но агрессия против Украины заставила трезвомыслящих политиков на постсоветском пространстве признать правду и выбросить розовые очки на помойку истории.

Судьба СНГ предрешена – его ждет или смерть, или превращение в "чемодан без ручки" либо же тотальная, решительная модернизация. Центробежные процессы де-факто будут только ускоряться.

И еще... Сожаления о судьбе СНГ представляются неуместными, Путин сам поставил жирный крест на своей имперской мечте.