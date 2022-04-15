Вторгнення до України. Як Путін замовив похоронний марш для СНД

/ Фото: "Сегодня"

Безглузде і жорстоке вторгнення Кремля в Україну відкрило новий розділ історії СНД. Швидше за все, останній.

Росія наплювала на Статут організації, стаття 2 якого промвляє, що цілями СНД (зокрема) є мирне вирішення суперечок та конфліктів між державами Співдружності .

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Щодо долі СНД, то російська агресія це одночасно і визнання реального ставлення Москви до організації, як до зборів безправних васалів, так і власне сумний вирок... Спроби створити східний аналог Євросоюзу зазнали краху.

Азербайджан, Казахстан та Молдова ясно дають зрозуміти, що вже не бояться окриків і не збираються озиратися на Москву у своїй внутрішній політиці.

Сайт Сьогодні розповідає про останні тенденції в пострадянських країнах.

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Баку дав Москві урок політичної орфографії

Після того як бліцкриг Путіна в Україні провалився, Генштаб РФ був змушений зняти свої підрозділи в зоні конфлікту Азербайджану та Вірменії. Вивільнені частини були перекинуті на східний фронт, чим одразу й скористався Баку, почавши наступ та звільнивши кілька сіл 25 березня.

Москва спробувала було обсмикнути Азербайджан, але нарвалася на принизливу відповідь, яка залишилася без наслідків. За офіційною версією Баку успішно припинив "провокацію незаконних вірменських збройних формувань".

Міністр оборони Азербайджану генерал-полковник Закір Гасанов у відповідь на претензії заявив Сергію Шойгу , що "на території Азербайджану, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент азербайджанською стороною проводиться уточнення позицій та місць дислокації". У перекладі з дипломатичної така відповідь означає пропозицію відправитися за маршрутом російського військового корабля.

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Більш того, Міноборони Азербайджану виступило з офіційною заявою в якій вимагало від Росії припинити перекручувати інформацію про пересування військ і називати район конфлікту Нагірним Карабахом.

"На території Азербайджану немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах". Назва села, згадуваного в заяві (Міноборони РФ – Ред.), не Фурух, а Фаррух."

Враховуючи вищевикладене Міністерство оборони Азербайджанської Республіки, закликає Міністерство оборони Росії... не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану ", – заявили у прес-службі Міноборони.

Кишинів забороняє георгіївські стрічки

Молдова, як і Україна, теж зазнала смертельної хватки "дружніх обіймів" Росії. На території країни вже 22 роки існує бутафорська ПМР, на території якої дислокується Оперативна група російських військ. У її складі майже 2000 бійців. Додайте до цього (за даними Вікіпедії ) 7 500 так званих "ополченців" ПМР, 80 000 резервістів і стане ясною головна проблема Кишинева .

Майя Санду, після своєї перемоги на виборах президента запропонувала вивести російські війська з регіону та замінити їх на спостерігачів ОБСЄ. На що тут же отримала гнівну реакцію Москви. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав заяву глави держави "безвідповідальною".

Але час іде і все змінюється. Кишинів чітко розставив свої пріоритети стосовно загроз Москви. На початку квітня парламент Молдови ввів штрафи за публічну демонстрацію георгіївської стрічки і символів Z і V, а вчора, 14 квітня, пішов далі і повністю заборонив їх.

Це рішення було прийнято парламентською більшістю, як повідомляє молдавський ресурс NewsMaker . "За" проголосували 53 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" ( PAS ).

У відповідь на претензії комуністів, депутат від PAS Раду Маріан заявив: "Мені соромно, що цей символ наносять на танки, що він став символом російської армії, яка веде війну проти України. Ми не можемо миритися з тим, щоб символи, що пропагують війну, використовували в Молдові".

Відтепер в Молдові за виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання Z, V та георгіївської стрічки фізосіб каратимуть штрафом від 4 500 до 9 000 лей (7 233 – 14 467 грн. – ред.) або ж спрямовуватимуть порушників на громадські роботи терміном від 30 до 60 годин. Юрособам та посадовим особам загрожують штрафи від 9 000 до 18 000 лей (14 467 – 28 934 грн – ред.).

Казахстан довго слухав погрози Москви та зробив висновки

Азіатський сусід давно викликав роздратування Кремля. Ще за часів Назарбаєва офіційний Нур-Султан (столиця Казахстану – Ред.) хоч публічно і робив належні "реверанси" на адресу північного сусіда, але насправді крок за кроком обережно відходив від нього все далі. Досить згадати хоча б переклад казахського алфавіту з кирилиці на латиницю, що відбувся у 2018 році.

Росія звично звинуватила владу Казахстану у порушенні прав російськомовних, але тоді не наважилася на ескалацію. У Кремлі чудово розуміли, хто стоїть за спиною Назарбаєва.

А ось після масових заворушень у січні цього року та введення військ ОДКБ, ситуація різко змінилася

У Росії знову заговорили про штучно створену країну, права російськомовних та референдуми. Так, наприклад, член правлячої партії "Єдина Росія" Бійсултан Хамзаєв публічно заявив, що вся Центральна Азія – це російська земля. Тому, мовляв, треба провести референдум та приєднати Казахстан до Росії .

Ці заяви стали логічним продовженням генеральної лінії партії війни у Росії. Найяскравішим антиказахським кроком якої стала заява на ТБ у 2020 році (вже за президента Касим-Жомарта Токаєва – Ред.) депутата-єдинороса В'ячеслава Ніконова про те, що " Казахстану просто не існувало , північний Казахстан взагалі був не заселений. Вся їхня територія – це великий подарунок з боку Росії та Радянського Союзу".

Покійний же Володимир Жириновський регулярно відмовляв казахам у праві існування. Ось одна з його торішніх цитат, що прозвучала в ефірі "ЛДПР ТВ": "Місто Павлодар – зібралися перейменовувати 30 вулиць: російські назви – дати казахські. Де ви були, Казахстан, 300 років тому? Вас же не було, племена джунгарські були, але племена – країни Джунгарії не було. Думаєте, людство все забуде і все залишиться казахам. Ніхто нічого не забуде. Російський світ, російський простір відновить свої межі і буде наведено порядок".

Не дивно, що команда президента Касим-Жомарта Токаєва зробила висновки та реально оцінила північну загрозу і поступово все далі дистанціюється від агресивного сусіда.

Так, глава МЗС Мухтар Тлеуберді заявив, що Казахстан ніколи не визнає так звані "ЛДНР" та виступає за територіальну цілісність України.

Але особливо показово, що Нур-Султан демонстративно пройшовся по головному ідеологічному фетишу Кремля – дню перемогуи.

У п'ятницю 15 квітня Міноборони країни заявило, що не проводитиме цього року військовий парад 9 травня (і це вже тенденція, у 2021 році параду теж не було – Ред.).

" Проведення військового параду в Казахстані у 2022 році не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку із необхідністю вирішення інших завдань. Зокрема пріоритетним є підтримання необхідного рівня боєготовності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану , виконання завдань із забезпечення охорони та оборони державних та військових об'єктів", – заявили в МО, більш ніж прозоро давши зрозуміти Москві, в кому вони бачать головну загрозу.

Ще однією знаковою новиною порядку денного стала відмова Казахстану від співпраці з російським "Сбербанком". Це рішення влада пояснила особливістю сучасного геополітичного порядку денного .

Замість PS.

Росія розглядала СНД як своє заднє подвір'я, де вона може будь-кого карати і милувати "за своїм бажанням". До сьогодні таке становище влаштовувало інших учасників, які отримували від Москви дуже реальний профіт в обмін на напівприкриті лестощі і запевнення у вічній дружбі.

Але агресія проти України змусила тверезих політиків на пострадянському просторі визнати правду і викинути рожеві окуляри на смітник історії.

Доля СНД вирішена наперед – на нього чекає або смерть, або перетворення на "валізу без ручки" або ж тотальна, рішуча модернізація. Відцентрові процеси де-факто тільки прискорюватимуться.

І ще... Не забуватимемо, що Путін сам поставив жирний хрест на своїй імперській мрії .