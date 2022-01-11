Вторжение в Украину переносится? СМИ узнали о неожиданной проблеме для войск Путина

Путину все планы сломала погода. Коллаж "Сегодня"

Россия усиливает свое войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами. Однако планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В США ожидают, что Россия увеличит количество войск вблизи Украины от 100 тыс. до 175 тыс. солдат. В то же время чиновники из американской администрации говорят, что пока переброска войск замедлилась, россияне перебрасывают туда ударные и транспортные вертолеты.

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Американские чиновники отмечают, что вертолеты, а также находящиеся вблизи границ истребители были бы важным преимуществом России, если бы Путин решил вторгнуться в Украину.

Нападение в январе отменяется?

Официальные лица в США отмечают один любопытный момент – для вторжения России в Украине есть определенный период из-за погодных условий. Суть в том, что если бы сохранялась сухая и морозная погода, то это позволило бы наземной технике агрессора легко передвигаться. Но, как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось (ранее говорилось о вторжении в январе).

В связи с этими неожиданными для РФ проблемами администрация Байдена даже привлекла метеорологов, чтобы понять, какой будет погода в районе Украины в ближайшие недели. Это ответит на вопрос, когда будут самые благоприятные для России погодные условия, чтобы осуществить вторжение.

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Ситуация с российской угрозой для Украины