Взрыв автобуса в Воронеже: число раненых возросло, одна пострадавшая скончалась (видео)

В воронежской маршрутке прогремел сильный взрыв / коллаж "Сегодня"

В России в реанимации скончалась женщина, раненая при взрыве автобуса в Воронеже, кроме того общее число пострадавших увеличилось до 16 человек. В том числе серьезно ранены две девочки подростка.

Об этом сообщили в региональном департаменте здравохранения, передает РИА "Новости".

По последним данным, на момент взрыва в автобусе в Воронеже находилось 35 пассажиров, вначале сообщали о 12 пострадавших, в том числе женщине, которой ампутировали ноги.

В то же время очевидец взрыва Игорь Пахачев сообщил, что сильно пострадали две девочки-подростка: одну сильно зажало между сидениями, второй оторвало ступни.

В Воронеже взорвался автобус / VK/cityvrn

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По официальным данным в тяжелом состоянии по меньшей мере трое пострадавших при взрыве автобуса.

По факту чрезвычайного происшествия с автобусом в Воронеже открыто уголовное дело.

Напомним, в Воронеже (Россия) в четверг вечером прогремел взрыв в маршрутном автобусе, в результате пострадало более 12 человек, сообщаюлось, что одной женщине ампутировали ноги.

Напомним, в Кривом Роге вечером 8 августа пожилой мужчина подорвал себя гранатой во дворе дома в Ингулецком районе на жилмассиве ЮГОК. Оказалось, что он ветеран АТО, который не мог найти работу.

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