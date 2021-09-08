Взрыв газа в девятиэтажке в России: погибли два человека, количество пострадавших возросло

Взрыв произошел утром 8 сентября. Фото: ТАСС

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека – мужчина и женщина.

Об этом сообщили в СК РФ 8 сентября.

Кроме того, количество пострадавших увеличилось до семи.

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Что известно

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще шесть квартир были повреждены.

В результате взрыва обрушилась часть внешней стены и перекрытия. В здании выбило окна. Загорания нет.

Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома.

После произошедшего было открыто уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее мы сообщали, что в 2019 году в России взорвалась жилая многоэтажка. Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы.

Также напомним, в 2018 году из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка в Мурманске. Спасатели вытащили из-под завалов дома ребенка.